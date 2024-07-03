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影／屏東麟洛木材行清晨大火 逾4小時還在燒…怪手進場幫開挖

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行今天清晨5點發生大火，消防局獲報出動20車44人到場，火勢在5點53分回報火勢控制，大火發生至今逾4小時仍在搶救中，但由於現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖，消防人員滅火，周邊道路靠近中山路交通要道，附近交通管制

屏東縣消防局指出，現場鐵皮建築木材行，存放大量木材起火燃燒，派遣麟洛、屏東、內埔、長治、崁頂、竹田、里港、鹽埔、萬丹、萬巒、特搜大隊及第一大隊，出動各式人車20車44人，由第一大隊副大隊楊景雄帶隊指揮。

消防局表示，火勢在清晨5點53分回報控制，現場沒有人員傷亡，怪手進場協助。警方提醒，周邊道路交通管制，用路人行經時多加注意，遵守交通指揮，或即早繞道通行。

屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣麟洛鄉長安巷一處鐵皮屋木材行清晨5點發生大火，大火發生逾4小時仍在搶救中，現場存放大量木材，怪手進場協助一邊開挖。圖／屏東縣消防局提供

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