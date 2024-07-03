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新車停路邊一晚被偷了？台中警5分鐘內幫糊塗車主找回來

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子報案，他的新車停路邊一晚就被偷，女警石紫瑜安撫車主情緒，以對方停車時間、地點等細節，並調閱車行紀錄和拖吊系統，5分鐘內找到車， 就停在車主家約700公尺處，車主感謝也道歉說，自己忘記停車位置。

前天中午1時，大雅警分局頭家派出所巡佐黃鴻智、警員石紫瑜擔服巡邏勤務時，一名70歲男子徒步至派出所報案，焦急說「我車子被偷了」。

謝姓男子表示，他剛買轎車，6月29日晚上將車停放在頭家派出所附近便徒步返家，住家與停車處距離約700公尺，期間皆未使用車輛，當天出門時卻遍尋不著。

女警聽聞後先安撫謝男情緒，再逐一詢問車牌、車鑰匙有無遺失、最後使用及停放汽車的時間、地點等細節，並調閱車行紀錄和拖吊系統，本著她對轄區的了解及平時偵辦案件的專業知識，她利用同心圓及暴風路徑模式，在5分鐘內在謝男住家附近尋獲該汽車，謝男因為自己的健忘感到不好意思，感謝警方的協助。

頭家派出所長劉凱萍呼籲，民眾停放汽機車時可使用手機拍照紀錄或是記住周邊固定目標物(路燈、路牌、看板等)，避免忘記停放位置，停妥車後記得鎖上龍頭及大鎖，車鑰匙隨手取下，避免遭有心人士覬覦。

台中一名男子報案，他停路邊一晚的新車被偷，女警5分鐘內找回失車。圖／警方提供
台中一名男子報案，他停路邊一晚的新車被偷，女警5分鐘內找回失車。圖／警方提供

車主 車行 鑰匙

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