新車停路邊一晚被偷了？台中警5分鐘內幫糊塗車主找回來

台中一名男子報案，他的新車停路邊一晚就被偷，女警石紫瑜安撫車主情緒，以對方停車時間、地點等細節，並調閱車行紀錄和拖吊系統，5分鐘內找到車， 就停在車主家約700公尺處，車主感謝也道歉說，自己忘記停車位置。

前天中午1時，大雅警分局頭家派出所巡佐黃鴻智、警員石紫瑜擔服巡邏勤務時，一名70歲男子徒步至派出所報案，焦急說「我車子被偷了」。

謝姓男子表示，他剛買轎車，6月29日晚上將車停放在頭家派出所附近便徒步返家，住家與停車處距離約700公尺，期間皆未使用車輛，當天出門時卻遍尋不著。

女警聽聞後先安撫謝男情緒，再逐一詢問車牌、車鑰匙有無遺失、最後使用及停放汽車的時間、地點等細節，並調閱車行紀錄和拖吊系統，本著她對轄區的了解及平時偵辦案件的專業知識，她利用同心圓及暴風路徑模式，在5分鐘內在謝男住家附近尋獲該汽車，謝男因為自己的健忘感到不好意思，感謝警方的協助。