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陸海警帶走澎湖漁船 洪奇昌籲兩岸克制避免擦槍走火

移動路徑曝！澎湖漁船遭陸海警帶走 船上共5人包括2名台籍、3名印尼籍

台中北屯一點利商圈暗夜傳火警 濃煙竄天數公里可見

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區一點利市場商圈2日晚間11時許傳出火警，該市場靠近興安路二段142巷附近鐵皮屋冒出濃煙，消防局派遣北屯等5個單位前往滅火，出動42名人力，暫無傳出人員受困，不過濃煙竄天，數公里外可見，有民眾拍下上傳網路社群，台中市消防局表示，目前隊員已入室搶救，燃燒面積與起火原因尚待釐清。

第五警方局表示，北屯區興安路二段142巷一間鐵皮屋在2日深夜11時21分發生火災，該址為一間蔬果行，疑因冰庫疑因電線短路導致起火，經查無人傷亡、受困，相關財損尚待火勢撲滅後清點，已派員於現場管制交通，維護救災現場秩序。

第五警分局呼籲民眾路過管制路段應遵從人員指揮，切勿圍觀逗留，避免發生危險。

台中市北屯區一點利市場商圈2日深夜傳出火警，濃煙竄天數公里可見。圖／摘自記者爆料網
台中市北屯區一點利市場商圈2日深夜傳出火警，濃煙竄天數公里可見。圖／摘自記者爆料網
台中市北屯區一點利市場商圈2日深夜傳出火警，濃煙竄天數公里可見。圖／摘自記者爆料網
台中市北屯區一點利市場商圈2日深夜傳出火警，濃煙竄天數公里可見。圖／摘自記者爆料網
台中市北屯區一點利市場商圈在今天深夜傳出火警，濃煙竄天數公里可見。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區一點利市場商圈在今天深夜傳出火警，濃煙竄天數公里可見。記者陳宏睿／翻攝

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