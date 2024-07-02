影／老婦莫名掉落3米深水溝 家人尋獲警消搶救送醫
嘉義市有名年約72歲婦人，今天晚上外出後遲遲沒有返家，家人出外尋找許久，最後發現老婦掉在住家附近約3米深大排水溝內，緊急聯絡119，消救護人員架梯救援以擔架吊掛脫困後送醫。
市消防局晚上10點多接獲民眾報案表示，晚上9點多老婦人的丈夫發現她外出後一直沒有回來，與女兒外出四處尋找，丈夫經過住家附近民國路、玉峰街大排時往下查看，赫然發現老婦疑跌落大排水溝裡，急忙撥打119，救護人員趕到現場在約3米高大排下看到老婦人，於是先架梯接近，評估生命徵象，老婦還有脈搏，意識不清，對聲音有反應，身上沒有明顯傷，以棉被保溫，利用擔架吊掛到路面，上救護車送往醫院。
要待老婦清醒後才能知道什麼原因掉落大排，嘉義市今天下午曾下大雨，幸好晚上沒有雨勢，大排裡水位不深，消防員急時搶救脫困。
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