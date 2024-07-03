陸軍中士猝死 母控軍方延誤送醫

花防部張姓中士猝死，昨由台中地檢署檢察官在台中殯儀館解剖，花防部、彰化憲兵隊都派員到場。記者陳宏睿／攝影

陸軍花東防衛指揮部張姓中士上月移訓彰化縣營區猝死，台中地檢署昨解剖，他母親質疑軍方疏失，指案發前七天兒子昏迷被送醫，軍方卻未依醫囑協助轉診到大醫院；花防部回應，對家屬疑問都有說明，全力配合調查釐清真相。檢方表示，採集檢體送驗查明死因，並調查有無人為疏失涉及過失致死罪。

花防部上月移地前往彰化縣埔尾營區實施「移地實彈射擊訓練」，廿六日晚間六點多，廿八歲張姓中士在寢室床鋪使用手機時，昏倒在寢室地板，頭部受撞擊，一度恢復意識又昏厥，被送至彰縣田中仁和醫院急救，施打十五劑強心針仍不治。

檢方昨解剖，張母認屍時與親友相擁痛哭。她說，上月十八日，兒子因烈日操課，反映呼吸喘及頭昏，但中午、下午兩次前往醫護室都沒人，後來拜託同袍買止痛藥緩解症狀，隔天昏迷卅秒被部隊送醫。

她說，仁和醫院內科醫師替兒子診療，醫囑是要轉診大醫院，當時兒子血氧已偏低，但軍中醫護士評估後仍將兒子帶回部隊，後來兒子在部隊坐著才能睡覺，且腿部疼痛，出現血液循環不良等心臟疾病症狀；上月廿一日，兒子放假回花蓮家中，隔天回部隊，廿六日昏倒被送醫不治。

她說，軍方未協助轉診到有心血管專科的大醫院，案發第一時間，對兒子是否撞擊頭部，說詞不一，且軍方稱兒子就醫返回部隊後未再安排訓練，僅負責押車工作，她也質疑此說法；兒子服役八年，沒有病史，她認為軍方延誤送醫草菅人命，擔心軍方有意掩蓋，希望檢方查明。

檢方上月底相驗遺體，無明顯外傷，昨解剖仍無法查明死因，採集檢體送法醫研究所，並調查有無人為疏失及外力介入，朝過失致死罪方向偵辦，遺體發還家屬。

花防部表示，針對家屬疑問已逐一說明，靜候檢方調查結果，先協助辦理後事。