好危險！台中小女童側坐機車後座沿路晃 家長恐挨罰
台中有網友PO出一段約12秒的影片，影片中，一名女童側坐機車後座，小小身體還因路面顛簸，隨著機車一路晃動，讓人捏把冷汗，直呼「好危險！」警方表示，依道路交通安全規則，機車後座不得側坐，違者最高罰600元。員警將對影片中的違規車主告誡勸導，並加強巡查取締違規路段。
台中市警局烏日分局犁份派出所副所長張家隆說，有關網友在臉書「黑色豪門企業」上傳一段在龍井區遊園北路與遊園北路22巷附近拍攝影片，一名幼童無安全措施，側坐在機車後座。依道路交通安全規則，機車後座不得側坐，違者可處300元以上、600元以下罰鍰。員警將對影片中的違規車主告誡勸導，並加強巡查取締違規路段。
烏日分局建議，兒童搭乘機車應戴合適頭圍的安全帽、應坐後座，須抱緊駕駛並踏穩踏板、慢慢騎，遵守道路速限，以保護兒童搭乘機車安全。
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