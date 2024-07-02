台中救護車涉撞死男大生 衛生局一查「亂鳴笛閃燈」開罰了

台中市北區今年3月發生施姓男大生騎機車與民間救護車碰撞的死亡車禍，台中市衛生局查出，肇事的民間救護車當時是載送醫院處置完畢的病患回家，未屬緊急勤務範圍，不得使用警鳴器及閃光燈，判定救護車執勤不符合規定，依法救護車公司裁處6萬元。

經查，22歲施姓男大生今年3月19日晚上騎機車沿著台中市北區太原路綠燈直行，63歲黃姓男子駕駛救護車載運病患，沿著崇德路鳴笛闖紅燈通過太原路口，雙方發生碰撞，施生送醫不治，黃男依過失致死罪嫌送辦。

台中市衛生局說，衛生局接獲案件後即啟動行政程序調查，經查肇事的民間救護車為接送醫院處置完畢的民眾返家。依據緊急醫療救護法，救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈，違者處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。