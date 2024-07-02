嘉縣義竹鄉建設課長疑涉光電弊案 檢調偵訊中
嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾姓男子疑涉及光電弊案，涉嫌向綠能光電業者要求賄賂，嘉義檢調今天執行搜索，帶回曾男及業者等人，截至晚上6時仍在嘉義調查站偵訊中。
嘉義檢調表示，綠能光電業者謝姓及張姓男子在嘉義縣義竹鄉承包光電工程，今年1月間，因曾違反區域計畫法的非都市土地使用管制規定，遭嘉義縣政府罰款新台幣6萬元，義竹鄉公所建設課長曾男得知找上業者，疑似要求賄賂或其他不正當利益。
調查局嘉義調查站據報調查，並由嘉義地檢署指揮偵辦，曾男涉及貪污治罪條例，檢察官今天指揮調查官分別前往曾男住處、辦公室等處執行搜索，並帶回曾男，以及業者謝男、張男等人到案說明。曾男等人截至晚上6時仍在調查局嘉義調查站偵訊中。
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