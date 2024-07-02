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酒駕案逆轉！大學生騎車慘遭救護車撞死 檢抽眼球液還清白

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在今年3月底時駕駛救護車，行經北區時，撞上騎機車的施姓大學生，警方委託醫院抽血檢測，發現施體內有酒精濃度每公升0.54毫克，不過施母在相驗時向檢察官強調，「不相信兒子會喝酒」，檢方採集施的眼球液，確認施無酒精濃度，此證據有助於釐清雙方肇事責任，全案目前仍將黃依涉犯過失致死罪方向偵辦，尚未偵結。

經查，黃姓男子（63歲）在今年3月間駕駛救護車載運病患，行經北區崇德路、太原路時，撞上騎機車施姓大學生（22歲），施因頭部重創，送醫不治，經抽血有發現酒精濃度為每公升0.54毫克，而黃則是辯稱，當時要「載運病患回家」，有開啟救護車的警鳴器、警示燈，行經路口時闖紅燈。

全案在檢察官相驗時，施母提到，兒子就讀台中某大學夜校，白天上課、晚上打工，被撞擊地點距離住處僅約5分鐘車程，「兒子不可能會酒駕」，請檢察官釐清，檢方指示法醫抽取眼球等部位組織液後，釐清是否真有酒精濃度。

台中地檢署近日收到檢驗結果，發現組織液內無酒精濃度，此證據有助於釐清肇事責任，全案仍將依過失致死罪方向偵辦，尚未偵結。

台中市黃姓男子在今年3月間，駕駛民間救護車行經北區時，撞上騎機車的施姓大學生，施送醫不治，施經抽血有發現酒精濃度，不過檢方採集眼球組織液後，確認施無酒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子在今年3月間，駕駛民間救護車行經北區時，撞上騎機車的施姓大學生，施送醫不治，施經抽血有發現酒精濃度，不過檢方採集眼球組織液後，確認施無酒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子在今年3月間，駕駛民間救護車行經北區時，撞上騎機車的施姓大學生，施送醫不治，施經抽血有發現酒精濃度，不過檢方採集眼球組織液後，確認施無酒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子在今年3月間，駕駛民間救護車行經北區時，撞上騎機車的施姓大學生，施送醫不治，施經抽血有發現酒精濃度，不過檢方採集眼球組織液後，確認施無酒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子在今年3月間，駕駛民間救護車行經北區時，撞上騎機車的施姓大學生，施送醫不治，施經抽血有發現酒精濃度，不過檢方採集眼球組織液後，確認施無酒駕。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子在今年3月間，駕駛民間救護車行經北區時，撞上騎機車的施姓大學生，施送醫不治，施經抽血有發現酒精濃度，不過檢方採集眼球組織液後，確認施無酒駕。記者陳宏睿／翻攝

救護車 檢察官 過失致死 酒精 酒駕

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