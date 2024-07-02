「你自己問題」花錢夾到壞掉水槍 男子氣炸偷滅火器噴夾娃娃機店

新北市中和區錦和路上1間夾娃娃機店，昨天晚間遭人持滅火器噴灑。中和警方獲報鎖定37歲周男涉案，前往周男住處將他逮捕。周男警詢時供稱6月時在該娃娃機店花了200多元，卻夾到1枝壞掉的玩具水槍，向娃娃機台主反應卻被指是他自己的問題，才會偷公家滅火器噴灑洩憤。警方詢後他依竊盜、毀損罪送辦。

據了解，住在中和區的37歲周姓男子，6月初前往錦和路上1間夾娃娃機店消費，花費200多元夾到1枝玩具水槍。周男返家欲把玩時卻發現水槍壞掉無法使用，透過通訊軟體向娃娃機台主反應時，對方卻回稱「那是你自己的問題」。周男聽聞後懷恨在心，昨天晚間11時許先在附近偷竊里內公用滅火器，隨後騎機車前往該夾娃娃機店，進入店內持滅火器四處噴灑，隨後騎機車離開現場。