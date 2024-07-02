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101砸店泰籍辣妹是男兒身？友人拿男性護照赴派出所 警：尚待釐清
一名女子上個月30號，在台北101大樓服飾店咆哮及揮舞手提包，將陳列商品掃落地，警方到場發現她疑說泰語，但無法正常應答，依警察職權行使法執行管束，通報消防隊強制送醫。
事後女子被送往台北聯醫松德院區，不久一名男子拿一本護照到派出所，聲稱鬧事女子就是護照上的人，但護照上為一名29歲東南亞國籍男子。
轄區警方對女子是否為男兒身，表示無法回應，據了解，由於護照上照片和當天鬧事女子長相相差甚遠，女子尚未出院，同時目前案件尚未有人提告，因此警方還沒辦法釐清女子身分與性別。
警方調查，30號下午2點多，女子在101某服飾店情緒激動，不斷大聲咆哮，來回店內外揮舞手提包，並將商品架上鞋子、眼鏡等掃落地。該女蓄長髮，穿粉紅色鏤空「爆乳」上衣及短裙，事發過程被民眾拍攝上傳網路。
信義警分局三張犁派出所員警獲報趕抵，發現她已被101保全制止，未攜帶證件，詢問時無法正常應答，依警職法執行管束，通報消防隊強制送醫，經急診室醫師評估後留院治療。
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