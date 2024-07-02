快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜遊合歡山暗空公園囂張放煙火！查出車主身分 太管處要罰了

聯合報／ 記者賴香珊王燕華／南投即時報導

合歡山是全台首座國際暗空公園，位居太魯閣國家公園內，卻有民眾無視國家公園規定，竟在昆陽停車場大肆施放煙火，誇張行徑被PO上網，引發關注。警方以車追人，已查出行為人；太管處則表示，將依規處最高罰鍰1500元至3000元。

合歡山海拔逾3000公尺，因幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園；但有民眾透過臉書反映，29日深夜有遊客在台14甲線昆陽停車場、太魯閣界碑旁大肆施放煙火。

而遊客在昆陽界址碑周圍放煙火，不僅是合歡山國際暗空公園，更位居太魯閣國家公園範圍內，施放煙火有危及高山生態、公共安全及造成嚴重光害，且有引發森林火災之虞，網友一片撻伐，也引起太魯閣國家公園管理處及警方關注。

太魯閣國家公園管理處表示，30日獲報該狀況後，立刻通報保安警察第七總隊第九大隊，該大隊合歡小隊展開以車追人，目前已取得行為人車牌資料，也聯繫通知行為人到案說明，後續依法製作筆錄等程序。

而施放煙火已違反「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第8條，禁止於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品，該處表示，將依規處最高罰鍰1500元至3000元，該處也將聯合警方加強巡邏取締，防止類似案件再發生。

有遊客無視禁令在合歡山大肆放煙火，經警方以車追人，太魯閣國家公園管理處將依規開罰。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
有遊客無視禁令在合歡山大肆放煙火，經警方以車追人，太魯閣國家公園管理處將依規開罰。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
有遊客無視禁令在合歡山大肆放煙火，經警方以車追人，太魯閣國家公園管理處將依規開罰。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
有遊客無視禁令在合歡山大肆放煙火，經警方以車追人，太魯閣國家公園管理處將依規開罰。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」

合歡山 太魯閣國家公園 暗空公園

延伸閱讀

男行駛合歡山公路「飄移」亂撞 警：疑身體不適

影／合歡山驚魂！休旅車山道狂飄移 嚇壞用路人

影／太離譜！上合歡山大搞煙火秀 警出手要查了

太誇張 「中橫四辣」之首屏風山屋被丟帳篷、鍋具

相關新聞

夜遊合歡山暗空公園囂張放煙火！查出車主身分 太管處要罰了

合歡山是全台首座國際暗空公園，位居太魯閣國家公園內，卻有民眾無視國家公園規定，竟在昆陽停車場大肆施放煙火，誇張行徑被PO...

影／海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

海霸王集團在高雄市前鎮區的高雄公司，今天下午發生火警，消防局出動6支分隊趕赴火場，發現冷凍廠4樓起火，冒出火舌濃煙，正搶...

「往墾丁必經之路」爆事故 重機騎士自摔墜邊坡雙腿骨折

暑假到了，往墾丁的必經之路台26線尖山段近日發生大型重型機車騎士自摔後摔落距路邊120公尺處隱密田路，消防局獲報，透過報...

砂石車業者行賄取締就放水 北市大同分局員警收賄143萬過世不起訴

已歿的北市大同分局前交通分隊鄭姓員警，因強力取締聞名於砂石車業界，林姓、陳姓、洪姓等砂石車業者為求鄭員放過一馬，或避免開...

影／台中包租公擁多房出租 遇警攔查手抖不停「怕幼女知道有毒癮」

台中市賴姓男子從事房地產行業，擁多房出租，近期他開車行經北區時，因停等紅燈超越停止線，被警方攔查，賴被盤查時，手不停顫抖...

影／高雄銀樓半小時被同台BMW撞2次 偷車男逃不到一天遭逮吐原因

高雄市鳳山區五甲二路某銀樓，6月30日凌晨，半小時遭1輛BMW轎車衝撞2次，門面鐵捲門損毀。警方查車，發現這輛車在案發前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。