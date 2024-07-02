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夜遊合歡山暗空公園囂張放煙火！查出車主身分 太管處要罰了
合歡山是全台首座國際暗空公園，位居太魯閣國家公園內，卻有民眾無視國家公園規定，竟在昆陽停車場大肆施放煙火，誇張行徑被PO上網，引發關注。警方以車追人，已查出行為人；太管處則表示，將依規處最高罰鍰1500元至3000元。
合歡山海拔逾3000公尺，因幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園；但有民眾透過臉書反映，29日深夜有遊客在台14甲線昆陽停車場、太魯閣界碑旁大肆施放煙火。
而遊客在昆陽界址碑周圍放煙火，不僅是合歡山國際暗空公園，更位居太魯閣國家公園範圍內，施放煙火有危及高山生態、公共安全及造成嚴重光害，且有引發森林火災之虞，網友一片撻伐，也引起太魯閣國家公園管理處及警方關注。
太魯閣國家公園管理處表示，30日獲報該狀況後，立刻通報保安警察第七總隊第九大隊，該大隊合歡小隊展開以車追人，目前已取得行為人車牌資料，也聯繫通知行為人到案說明，後續依法製作筆錄等程序。
而施放煙火已違反「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第8條，禁止於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品，該處表示，將依規處最高罰鍰1500元至3000元，該處也將聯合警方加強巡邏取締，防止類似案件再發生。
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