「往墾丁必經之路」爆事故 重機騎士自摔墜邊坡雙腿骨折

暑假到了，往墾丁的必經之路台26線尖山段近日發生大型重型機車騎士自摔後摔落距路邊120公尺處隱密田路，消防局獲報，透過報案者定位座標終於發現位置，在路邊狹窄田路、雜草叢生崎嶇難行的山路，騎士陳男雙腿骨折，送醫後轉彰化治療。由於台26線尖山段區間測速現檢修中，該路段蜿蜒整路沒有紅綠燈，請用路人行經減速慢行。

屏東縣消防局車城分隊今表示，上周六接獲消防局派遣車禍救護，地點在台26線尖山路段11.5公里處北向車道，重機車騎士45歲陳男摔落邊坡，現場在尖山路段旁鐵柵圍籬狹窄田路、雜草叢生崎嶇難行且距離路邊120公尺處，先發現重型機車，之後發現陳男位置。

陳男告訴消防隊員，他在當天清晨5、6點就發生車禍，但摔落位置太偏僻，呼喊都沒回應，好不容易找到摔落的手機後，上午9點才報案。

現場研判，陳男疑雙腿骨折，立即給予抽吸式護木固定雙腿，並使用長背板搬運等處置，高級救護員吳國銘立即給予生理食鹽水注射，避免患者休克，後續評估現場狹窄且崎嶇難行，到場支援人力及警察人員以接駁方式協力花約10分鐘將傷者搬運至救護車，將傷患送往恆春南門醫院做後續急救處置。

車城消防分隊表示，該路段蜿蜒曲折且整路無紅綠燈，易造成民眾高速行駛交通工具，以致車輛發生事故時往往來不及反應並造成嚴重事故。建議民眾駕駛任何車輛或騎機車時，速度應在各路段速限內，勿超過速限，以免發生憾事。