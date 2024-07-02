影／高雄銀樓半小時被同台BMW撞2次 偷車男逃不到一天遭逮吐原因

高雄市鳳山區五甲二路某銀樓，6月30日凌晨，半小時遭1輛BMW轎車衝撞2次，門面鐵捲門損毀。警方查車，發現這輛車在案發前3小時遇竊，調閱相關監錄系統畫面，查出黃姓男子涉案，當天拘捕他到案。黃稱與銀樓有買賣糾紛，才偷車洩憤。警方將他移送法辦後，經檢察官聲押獲准。

據了解，6月30日凌晨3時40分許，黃姓男子（44歲）駕駛黑色BMW轎車，到高雄市鳳山區五甲二路某銀樓前，隨即直接正面衝撞鐵拉門，保全公司接獲異狀警報，通知住在銀樓樓上的龔姓老闆，但可能撞擊道不大，龔透過監視器看樓下室內狀況，認為並沒異樣，也沒報警。

不料約半小時後，老闆娘在樓下查看時，這輛BMW轎車又開到銀樓前，加速倒車衝撞銀樓，銀樓鐵捲門才整個凹陷損毀，龔姓老闆趕緊下樓報警，發現妻子被撞挫傷，鐵捲門已被撞毀，但清點財物並無任何財物遭竊。

鳳山警分局追查滋事BMW車籍和去向，發現這輛車於6月30日凌晨零時，車主因在前鎮區永豐路下車購物未熄火遭竊，偷車歹徒衝撞銀樓逃逸後，約10多分鐘，將轎車棄於前鎮區武慶二路，下車換騎機車離去。

警方擴大調閱監視器，查出機車逃逸的黃姓男子涉案，立即向高雄地檢署檢察官聲請拘票，追緝黃姓男子。6月30日下午2時，鳳山警分局員警追到高雄市苓雅區凱旋二路，在路邊拘捕到黃男。