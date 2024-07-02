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魚目混珠？牌照吊銷無法上路竟掛他車號牌 遭警開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲陳姓男子將白色轎車違規停在台南市南區觀光城內道路，警方接獲檢舉到場取締，發現車子牌照早已註銷，還懸掛他車號牌躲避查察。警方除依規定當場拆除車牌扣繳外，依據道路交通管理處罰條例舉發處罰並吊銷牌照。

台南市警六分局金華所巡邏員警，前天上午9點多接獲報案，轄內有違規停車案件擋住出入口，前往查看，在觀光城內道路發現一輛白色轎車懸掛第二類試車牌，不緊靠道路右側停放，員警立即拍照蒐證並查察車籍資料準備舉發違規。

白車經比對車籍資料及車款、車色，發現該車牌照早已註銷且所有人為自然人，不符合第二類試車牌車主申請資格，必須是合法商業登記汽車買賣業，明顯是懸掛他車號牌躲避查察。

警方除依規定當場拆除車牌扣繳外，且對車牌提供他車懸掛及懸掛他車車牌者，二者均依據道路交通管理處罰條例第12條舉發處罰，並吊銷牌照。車主車輛如要繼續使用，需另外再向公路監理機關申領新車牌，始得合法上路。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款規定，牌照借供他車使用或使用他車牌照，處汽車所有人3千6百元以上，1萬零8百元以下罰鍰，並禁止其行駛。

交通組說，車牌可以視同車輛的識別證明，如果民眾的機車、汽車車牌因某些原因，致產生車牌註銷、吊銷等問題，車主車輛如要繼續使用，需於吊銷(扣)期滿後，另外再向公路監理機關申領新車牌，始得合法上路，以免被員警查獲時受罰。

陳姓男子將白色轎車違規停在台南市南區觀光城內道路，警方到場取締，發現車子牌照早已註銷，還懸掛他車號牌躲避查察。除依規定當場拆除車牌扣繳外，舉發處罰、吊銷牌照。記者黃宣翰／翻攝
陳姓男子將白色轎車違規停在台南市南區觀光城內道路，警方到場取締，發現車子牌照早已註銷，還懸掛他車號牌躲避查察。除依規定當場拆除車牌扣繳外，舉發處罰、吊銷牌照。記者黃宣翰／翻攝

台南 車主

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