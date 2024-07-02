天氣炎熱…彰化花壇50坪家具倉庫火警 庫存付之一炬

連日天氣炎熱，彰化縣花壇鄉金墩街一家具倉庫今天下午發生火警，消防局接獲報案派出人車前往灌救，花了約半小時將大火撲滅，起火原因由消防局調查中。

消防局是在今天下午1時14分接獲報案，指花壇鄉金墩街一家具廠房發生火警，立即派遣各式消防車9輛、救護車1輛，消防人員19人趕往現場，花壇分隊分隊長賴弘毅指揮搶救。

消防人員到達時，發現現場是一層樓鐵皮建築，為面積約50坪的家具倉庫，迅速部署水線射水滅火，在下午1時51分撲滅火勢，無人員受傷，由於現場均為易燃家具，為之付之一炬，燃燒面積約25平方公尺。