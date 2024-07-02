保三破豐原地下製菸廠 查扣調味菸絲可製76萬包私菸

保安警察第三總隊第一大隊今天宣布破獲台中豐原區大型地下製菸廠，查獲蔡姓主嫌與馬姓共犯及5名逃逸移工，查扣調味菸絲1萬36公斤，可製成76萬多包私菸，市值加逃漏稅上億元。

保安警察第三總隊第一大隊今天發布新聞稿表示，今年初接獲情資，蔡男在台中豐原區一處偏僻工廠產製販售私菸，遂組成專案小組，歷經4個月追查，發現此集團將國產菸葉切絲並加入選篩後的進口菸葉下腳料進行比例拼配，機動轉移製菸處所，製成紙捲菸後販售牟利。

專案小組日前見時機成熟，搜索設立在台中豐原區的大型地下製菸廠，查獲蔡男及馬姓共犯雇用的印尼籍逃逸移工5名，查扣調味菸絲1萬36公斤，以及多部製造機台、原料等。

警方初步估算，這批菸絲可製成76萬1857包私菸，市值達新台幣7168萬元，另外規避、逃漏各項稅捐合計也逾4030萬元。

警方指出，不法集團所產製私劣菸品，多以白牌菸形式低價流入市面，未經政府檢驗管控把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，對抽菸民眾身體健康危害，恐甚於合法菸品。

此案依菸酒管理法規定，產製私菸移由台中市政府財政局依法裁處，最高裁罰可達1000萬元。

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