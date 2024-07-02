花蓮5旬男子疑酒駕 凌晨騎機車自撞路樹不治
花蓮許姓男子今天凌晨疑酒後騎機車，行經萬榮鄉紅葉村紅葉路段時自撞路樹，警消獲報到場男子已無心跳呼吸，送醫急救仍不治，經醫院抽血酒測值超標，確切肇因警方調查釐清。
警方初步調查，51歲許姓男子今天凌晨1時許，騎乘機車沿著萬榮鄉紅葉村紅葉路西往東行駛，突然自撞道路旁樹木，人車倒臥道路上，可能因撞擊力道過大，雖有戴安全帽，頭部仍大量流血。
警消接獲民眾報案後，趕往現場救援，發現男子已無呼吸心跳，救護人員現場實施心肺復甦術CPR搶救，隨即送醫急救，仍因傷勢嚴重，凌晨3時多宣告不治。
花蓮縣警察局鳳林分局表示，醫院為許姓男子實施抽血酒測，換算呼氣值達1.15毫克；確切車禍原因，仍需檢警調閱監視器畫面進一步釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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