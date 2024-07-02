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公園休息遭扔石！8旬老夫妻憤而聯手反攻 52歲男滿身傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名高齡82歲的陳姓老翁，去年9月26日早晨與72歲妻子到公園散步，卻和一名52歲黃姓男子起爭執，在涼亭遭對方嗆聲丟石頭，豈料老夫妻竟聯手反攻，回扔石子之外還持拖鞋、皮包狂打黃男，造成黃男從頭到腳都是傷、陳翁右半邊則擦挫傷，事後雙方互告，檢方依恐嚇及傷害罪嫌起訴3人。

黃男去年9月26日上午7點多，在桃園市桃園區三民路1段200號三民運動公園內，與陳姓老夫妻發生爭執，因心生不滿憤而到路邊撿拾石塊，怒朝2人在內乘涼的涼亭丟擲，2人見狀嚇壞。

結果陳老夫妻遭丟擲石塊後氣憤難平，陳姓老翁立刻拿起拖鞋並撿起剛剛黃男所丟的石塊，妻子則持隨身皮包前去向黃男理論，2人聯手撿石塊丟擲黃男、並以拖鞋、隨身皮包毆打，黃男以安全帽回擊陳翁，導致陳翁摔倒在地。

3人互毆後導致黃男胸口、手肘、腿部及臉部挫傷，陳翁則是右側手肘和膝蓋擦挫傷，事後雙方都相當不滿，前往警局互告。檢方調查，黃男所為犯刑法恐嚇危害安全及傷害罪嫌，陳姓老夫妻則犯刑法傷害罪嫌，今依妨害自由等案件偵查終結，將3人依法起訴。

桃園市三民運動公園。聯合報系資料照
桃園市三民運動公園。聯合報系資料照

傷害罪 桃園

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