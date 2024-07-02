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吳水利熱愛警察工作19歲投入46年 屆齡退休老友都祝福

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市警局玉井分局勤指中心主任吳水利從小立志當警察，19歲開始一路做到今天屆齡退休，職業生涯最後13年都在玉井，玉井分局長陳添新舉行歡送會贈退休紀念品，感謝他長期在玉井的努力投入與奉獻。

吳水利高中畢業就報考警察學校，民國67年任台灣省保安警察第一總隊、民國73年警大畢業奉派原台南縣警察局歸仁分局擔任巡官、所長、課員、組長等職務，民國99年調玉井分局，擔任防治組長、勤指中心主任等職務。從基層員警做起，一路上朋友都肯定他工作態度認真且負責，是「標準的好警察」。

勤務中心負責受理民眾與110通報案件派遣、指揮、調度、協調、聯繫與最新治安狀況組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。玉井分局表示，吳水利處理突發犯罪及事故都能圓滿解決，維護玉井山區社會治安奉獻良多。

分局長陳添新表示，吳水利從警46年有13年選擇在玉井分局服務，警察公務生涯畫下圓滿句點，縱使百般不捨，還是祝福退休後樂齡人生更精彩，期許他在未來退休後的日子裡，除了保持身體健康，也能時常返回分局走走並傳承後進警察經驗，繼續作警察同仁的後盾。

吳水利（右）19歲投入警察工作46年屆齡退退休。玉井分局長陳添新代表贈送退休紀念品。圖／玉井分局提供。
吳水利（右）19歲投入警察工作46年屆齡退退休。玉井分局長陳添新代表贈送退休紀念品。圖／玉井分局提供。
吳水利（右）19歲投入警察工作46年屆齡退退休。玉井分局長陳添新代表贈送退休紀念品。圖／玉井分局提供。
吳水利（右）19歲投入警察工作46年屆齡退退休。玉井分局長陳添新代表贈送退休紀念品。圖／玉井分局提供。

主任 台南 警察

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