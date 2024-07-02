吳水利熱愛警察工作19歲投入46年 屆齡退休老友都祝福

台南市警局玉井分局勤指中心主任吳水利從小立志當警察，19歲開始一路做到今天屆齡退休，職業生涯最後13年都在玉井，玉井分局長陳添新舉行歡送會贈退休紀念品，感謝他長期在玉井的努力投入與奉獻。

吳水利高中畢業就報考警察學校，民國67年任台灣省保安警察第一總隊、民國73年警大畢業奉派原台南縣警察局歸仁分局擔任巡官、所長、課員、組長等職務，民國99年調玉井分局，擔任防治組長、勤指中心主任等職務。從基層員警做起，一路上朋友都肯定他工作態度認真且負責，是「標準的好警察」。

勤務中心負責受理民眾與110通報案件派遣、指揮、調度、協調、聯繫與最新治安狀況組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。玉井分局表示，吳水利處理突發犯罪及事故都能圓滿解決，維護玉井山區社會治安奉獻良多。