周子瑜也背…「包包天后」身亡 相驗認定吸入性嗆傷、燒燙傷死亡
台南自創手工皮件品牌獲譽「包包天后」的69歲婦人陳碧銀，昨天住處發生大火過世。台南地檢署今天中午會同警方相驗後，初步認定陳女死因為吸入性嗆傷，併大面積燒燙傷死亡，遺體交由家人辦理後事。
台南地檢署檢察官和法醫、員警今天中午11點多到台南市立殯儀館相驗，初步認定陳女死因為吸入性嗆傷，併大面積燒燙傷死亡，家屬對於結果沒有意見，遺體已經交由家人辦理後事。
陳碧銀早年以家庭代工起家做皮件，罹癌面臨倒閉，3名子女協助轉型自創品牌「ＦＥＩＴＹ」，前總統蔡英文競選期間曾參訪；她也獲選台南市百家好店，時任市長賴清德頒獎後，賴還為她的書寫推薦序，2年前周子瑜背她設計的包更讓品牌暴紅。
陳碧銀住在南區聖南街透天厝，1樓是護膚店，2樓為她品牌工作室，其餘是家人住處，昨天中午被通報起火，濃煙從高樓層竄出，她最後被發現倒臥6樓電梯內，不幸身亡。
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