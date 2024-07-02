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脊損名醫騎輔具「電動行李箱」代步成話題 警方提醒勿騎上路

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市名醫、神經專科醫師宋思權，是脊髓損傷者，6月29日在台北市「貴婦百貨」寶麗廣場，騎最新科技輔具「電動行李箱」，遭保全人員喝止、驅趕，寶麗調查後致電宋致歉；嘉市警局交通隊說，電動行李箱代步使用還不普及，提醒室外上路會受罰。

最近可以載人移動的電動行李箱風行，不少觀光客拉著電動行李箱出國，自在移動，網路介紹每部近2萬元，但近日媒體報導，日本大阪有名30多歲中國留學生將電動行李箱騎上人行道，被員警攔查，6月26日遭大阪府警察福島警察署函送檢調機關。日本警方指稱，這是日本首次對這類事件進行逮捕，因為這種行李箱在法律上與輕型機車享有相同的待遇。

網路店家介電動行李箱，是將行李箱升級成代步神器，多段式拉桿的騎行行李箱，以鋁合金框架打造，箱體穩固不變形，在連接處加鉚接加固，乘坐舒適，依照符合人體工學角度設計，是方便與功能性兼具的新懶人工具「騎乘式行李箱」。

國內雖無處罰電動行李箱上路案例，但嘉市警局交通隊說，依道路交通管理處罰條例第69條第1項第2款第3目規定，個人行動器具，指設計承載1人，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下之自平衡或立式器具。

另依同條第4項規定，個人行動器具，應依直轄市、縣（市）政府所定規格、指定行駛路段、時間、速度限制、安全注意及其他相關管理事項辦法規定，始得行駛道路。違反者得依同條第5項規定，處行為人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。提醒民眾騎電動行李箱室外上路會受罰。

脊髓損傷名醫神經專科醫師宋思權，騎科技輔具「電動行李箱」代步成話題。圖／宋思權提供
脊髓損傷名醫神經專科醫師宋思權，騎科技輔具「電動行李箱」代步成話題。圖／宋思權提供

人行道 行李箱 電動

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