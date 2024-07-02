影／高雄36度炎熱高溫 大寮雜草空地冒無名火...熱上加熱
連日高溫天氣，高雄動輒出現攝氏36度以上高溫。今天上午大寮區傳出「無名火」，火勢延燃廢棄樹枝1個多小時，直到午後近12時50分才撲滅火苗，未成傷亡，確實起火原因由消防局調查中。
高雄市大樹、旗山、內門等地，今天中午左右，高雄氣象站測得氣溫達攝氏36度。
今天上午11時18分，高雄市消防局據報，大寮區內坑路發生火警，消防局出動16車35人趕赴滅火，發現是雜草空地起火，燃燒廢棄樹枝，煙霧彌漫。
由於天氣炎熱乾燥，火苗迅速蔓延開來，消防局立即動用空拍機，空中掌握火勢延燒狀況，並徵調挖土機等重機具，開出防火區，由消防水車灌水搶救，直到今天午後12時30分許才控制火勢。到午後12時40分許滅火。
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