彰化8旬獨老反常未出門 鄰居機警報案破門救回一命

82歲邱姓老翁獨居彰化田尾鄉，平時傍晚會外出運動並與鄰居聊天，日前鄰居整天沒看見老翁，直覺有異報警，警消破門發現老翁躺臥在地，幸好尚有意識，緊急送醫保住性命。

彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞稿，田尾分駐所警員黃怡潓及實習生林瑜琪日前傍晚接獲報案指稱，有獨居老人在家無回應，急需警方協助。

員警到場發現住戶大門反鎖，且呼叫屋內均無回應，南鎮村長也到場協助，經討論後決議聯繫消防救護人員共同展開搶救行動。

警消破門而入，逐層搜索，看見邱姓老翁於2樓躺臥在地，尚有意識，人員立即將老翁抬上救護擔架，送往員生醫院搶救。

經查，邱姓老翁獨居，通常都會在傍晚外出運動，並與鄰居聊天，當天卻不見蹤影，讓左鄰右舍感到反常；田尾分駐所表示，已將邱姓老翁列為關懷對象，轄區員警會多加聯繫，確保老翁安全。

北斗分局長黄世德呼籲民眾，平常多加關心周遭年邁獨居親友、鄰居，若有反常行為可立即聯絡警察人員到場協處，把握黃金時間以利救援行動。