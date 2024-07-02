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女攜2行李箱呆坐咖啡店半天 雄警「扛」回派出所換地方賴著不走

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

鼓山警分局昨天接到美術南三路一家咖啡館，稱一名女子帶著兩只行李箱從下午2點呆坐到晚上，未消費也不肯離去，警方到場後，確認女子為20歲周女，但她精神恍惚，拒絕回答問題，最後由員警「扛」回派出所，周女又改賴在派出所，因情緒不穩，最後被強制送醫觀察。

警方調查時，周女自稱她單獨住在台灣北部，但為何帶著行李箱到咖啡廳久坐，原因始終無法釐清，警方到場後，也僅說身體不適，不願意就醫。

因周女不願離開，也不配合身分調查，員警勸說未果，最終以強勢警力將她「扛」出咖啡館並帶回派出所調查，動作驚動附近顧客，警方將周女扛出咖啡廳的過程，也被放上社群討論。

鼓山分局指出，周女在派出所只願意透露身分，因無法聯繫其家人，只能請她離去，但周女又不願意離開，待到深夜情緒不穩，還激動拍打派出所玻璃，最後由救護車送往醫院就醫觀察。

周女呆坐咖啡店半天，警方一問三不知，被帶回派出所後因情緒不穩，最後被強制送醫。記者張議晨／翻攝
周女呆坐咖啡店半天，警方一問三不知，被帶回派出所後因情緒不穩，最後被強制送醫。記者張議晨／翻攝

咖啡廳 咖啡館 行李箱

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