馬公第三漁港1男趴浮船間 消防拖帶上岸無生命跡象
馬公第三漁港區漁會製冰廠前海域，今天發現年約50歲男性民眾趴浮兩船間，消防勤務人員以拖帶方式將溺者運送上岸，明顯OHCA狀態送醫救治，確切落水原因與身分尚待調查釐清。
澎湖縣消防局在上午9時31分接獲民眾報案指稱，位於馬公市第三漁港澎湖區漁會製冰冷凍廠前海域，發現有民眾溺水，趴浮於兩艘CT5漁船之間，請求派員協助救援。
消防局獲報，立即派遣馬公分隊3車1艇8人前往處理，並由第一大隊大隊長陳正宜到場指揮，另外通知岸巡及警察單位派員到場配合處理。
勤務人員到達現場後，立即由救生艇載送救援人員2人下水，接近溺者，協助溺者自漁船夾縫間脫困，並以拖帶方式將溺者運送上岸，溺者已明顯呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經救護人員施以CPR等急救處置後，立即送往三軍總醫院澎湖分院救治。
警消指出，溺者為男性，年約50幾歲，身分尚待查證，確切溺水原因由警察及岸巡單位調查中。
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