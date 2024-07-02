南投敦和國小樹壓死婦人 家屬擬提國賠籲縣府巡檢

草屯鎮敦和國小1棵校樹斷裂往外傾倒壓死路過林姓婦人，家屬今天說，先妥善處理後事，後續研擬提國家賠償，也請南投縣政府巡檢路樹、校樹，「希望這種事是最後一次發生」。

敦和國小校內1棵大榕樹6月29日突然斷裂往外傾倒，59歲林婦騎機車恰好經過遭壓在下方，現場呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送草屯鎮佑民醫院再轉送台中榮民總醫院搶救恢復生命徵象，但狀況仍不樂觀，昨天傷重不治。由於林婦是意外死亡，警方昨天與家屬製作筆錄，後續依規定報請南投地方檢察署相驗。

家屬在草屯鎮自家搭設靈堂，南投縣政府駐區主任王逸帆到場協助，縣長許淑華近日也將慰問喪家，林婦的30歲獨生女從台中職場趕回家處理母親後事，她接受中央社記者訪問表示，母親在製鞋工廠上班，當天母親是從父親工作處騎機車要去市區買打掃用具。

這棵傾倒樹木位於敦和國小校內，南投縣政府教育處已要求全縣學校巡檢校樹，若需移除或修剪將由縣府補助經費；林婦女兒表示，想知道樹木為何斷裂、此事該由誰負責，由於事涉南投縣政府，將會請求國家賠償，但先妥善處理完母親後事，再慢慢諮詢。

家屬說，校方向家屬表示學校有投保公共意外責任險，至於國賠事宜待處理後事完畢再請教律師，也呼籲南投縣政府澈底巡檢路樹、校樹有無生病，枝葉太茂盛有傾倒危險就要修剪；林婦走得突然，沒交代任何事，希望未來不要再發生這種事、這是最後一次。

家屬表示，敦和國小校長賴信佑案發後到醫院探視，昨天也來慰問、協助，「說真的，是滿有誠心」，家屬只想先好好處理這件不幸，理賠事宜之後再談，先讓後事圓滿，「我們不是不講理的人」。