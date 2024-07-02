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影／直行機車闖紅燈猛撞左轉機車 汐止2騎士噴飛雙雙重傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區昨天下午發生一起嚴重車禍。44歲潘男騎機車行經大同路與中興路口時，無視燈號已是紅燈直接闖越，攔腰撞上在路旁要左轉的72歲曾姓騎士，2人當場噴飛倒地不起。救護人員到場將2人送醫，曾男顱內出血氣血胸、潘男則重傷住進加護病房。警方研判潘男闖紅燈肇禍，全案依交通事故處理程序辦理。

汐止警方調查，被撞的72歲曾姓男子昨天下午1時許騎機車沿大同路一段欲左轉中興路，此時後方騎乘機車的44歲潘男違規闖紅燈直行，雙方就在路口發生碰撞，2名騎士均倒地受傷。救護人員到場後將2人緊急送醫，其中曾姓騎士因遭到撞擊引發顱內出血、氣血胸，潘姓騎士仍重傷入住加護病房觀察。

汐止警方經調閱監視器影像，初步研判潘男違規闖紅燈才釀成這起車禍，將詳細調查確切肇責歸屬，全案依交通事故處理程序辦理。

潘男(紅圈處)闖紅燈撞上欲左轉的曾姓騎士。記者黃子騰／翻攝
潘男(紅圈處)闖紅燈撞上欲左轉的曾姓騎士。記者黃子騰／翻攝
汐止大同路與中興路昨天發生機車對撞車禍。記者黃子騰／翻攝
汐止大同路與中興路昨天發生機車對撞車禍。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將2名騎士送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將2名騎士送醫。記者黃子騰／翻攝

交通事故 汐止

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