影／直行機車闖紅燈猛撞左轉機車 汐止2騎士噴飛雙雙重傷
新北市汐止區昨天下午發生一起嚴重車禍。44歲潘男騎機車行經大同路與中興路口時，無視燈號已是紅燈直接闖越，攔腰撞上在路旁要左轉的72歲曾姓騎士，2人當場噴飛倒地不起。救護人員到場將2人送醫，曾男顱內出血氣血胸、潘男則重傷住進加護病房。警方研判潘男闖紅燈肇禍，全案依交通事故處理程序辦理。
汐止警方調查，被撞的72歲曾姓男子昨天下午1時許騎機車沿大同路一段欲左轉中興路，此時後方騎乘機車的44歲潘男違規闖紅燈直行，雙方就在路口發生碰撞，2名騎士均倒地受傷。救護人員到場後將2人緊急送醫，其中曾姓騎士因遭到撞擊引發顱內出血、氣血胸，潘姓騎士仍重傷入住加護病房觀察。
汐止警方經調閱監視器影像，初步研判潘男違規闖紅燈才釀成這起車禍，將詳細調查確切肇責歸屬，全案依交通事故處理程序辦理。
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