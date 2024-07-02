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眼藥水也不行！國外藥品網路轉售 南投查獲7件共罰21萬

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣有人自國外旅遊採購藥品返國後，竟將用不完的眼藥水放在網路轉售，被依違反藥事法規定開罰3萬元，南投衛生局指出，截至今年上半年已查獲7件違規網路販售藥品案件，共裁罰金額21萬元，主要是民眾在網路轉售國外購得的藥品如眼藥水、腸胃藥及皮膚用藥等為主。

南投衛生局表示，國境開放以來，許多民眾甚至在國外網購平台購買或出國後攜帶國外藥品，之後在網路上轉售未經衛生福利部許可的藥品，網售行為已觸法，可依違反藥事法規定，最重可處10年以下有期徒刑，並得併科新台幣1億元以下罰金；另若非藥商，而任意將個人自用藥品於網路販售，依違反藥事法規定，也可處新台幣3萬元以上200萬元以下的罰鍰。

藥師林宏益說，日常見到有民眾拿著出國旅遊購入的藥品，未有衛生福利部藥品許可證字號的藥品，便詢問哪裡可以購買，並詢問「網路上有看到賣家在賣，可以購買安全嗎？」提醒民眾若有任何用藥的問題，應該諮詢附近的社區藥局的藥師，認清藥品上是否有藥品許可證字號，不要任意購買及使用來路不明的藥品，以免傷了荷包又傷身。

局長陳南松呼籲，民眾切勿在網路買賣藥品，把握「生病看醫師，用藥問藥師」，有疾病問題應尋求專業醫師診療，有藥品問題應洽藥師諮詢，並向合格藥局或藥商購買合法藥品。辨明國內核准且合法製造的藥品，其包裝上會有「藥品許可證字號」，安全才有保障，若發現藥品字體模糊、仿單內容不清或印有簡體字時都應提高警覺；或電洽縣府衛生局諮詢專線049-2230518。

南投縣民眾自國外旅遊採購藥品返國後，竟將用不完的眼藥水放在網路轉售，被依違反藥事法規定開罰3萬元。圖／南投衛生局提供
南投縣民眾自國外旅遊採購藥品返國後，竟將用不完的眼藥水放在網路轉售，被依違反藥事法規定開罰3萬元。圖／南投衛生局提供
南投縣今年上半年已查獲7件違規網路販售藥品案件，共裁罰金額21萬元。圖／南投衛生局提供
南投縣今年上半年已查獲7件違規網路販售藥品案件，共裁罰金額21萬元。圖／南投衛生局提供

出國旅遊 網路 衛生局

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