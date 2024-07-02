嚴防颱風釀孤島效應 消防署無人機探勘提升搜救效能

颱風季即將來臨，為防範颱風帶來的災害，內政部今天舉行防颱整備記者會，並展示無人機科技防災、勘災及救災等技術。內政部長劉世芳表示，消防署已訓練700位無人機搜救人力，並積極強化民間防災士培訓及災防志工協勤量能，有效提升國內災害防救效能。並呼籲民眾提早做好防颱準備，以降低災害帶來的風險。

內政部消防署今天上午10時在新北市消防局無人機訓練場，舉行防颱整備記者會，內政部長劉世芳親自到場主持。會中實地展示無人機的操作，並結合各式民力裝備器材、特搜前進指揮所及通訊平台車作展示，並介紹登山民眾衛星定位設備租賃方案，救難單位除可24小時掌握入山民眾山區動態外，也能追查最後定位及軌跡，一旦發生事故時按壓SOS求援，即可橫向通報救援單位派遣前往救援，強化登山民眾安全。

劉世芳致詞時表示，為減少颱風所帶來的風險，消防署已盤點14縣市193處易成災害孤島地區，並完成避難收容處所、糧食儲備、道路搶修機具及直升機起降點、空投點等防災整備工作。同時也持續推動各大賣場及網購平台設置防颱專區，讓民眾在颱風來臨前可準備緊急避難包及3日份的防災食物飲水儲備。

劉世芳強調，內政部自2023年起至2027年推動「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，截至今年5月底至共計培訓2萬7723名防災士，初估至2025年可達4萬名防災士，未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，持續辦理韌性社區標章制度及防災士認證，提升社區防救災能力。

劉世芳表示，無人機在災害發生時，可以協助救災人員進行受災地區的即時樣貌、大範圍災害現場探勘、及災害後前後地形地貌比對，大大發揮災害現場搜救功能，進而作為指揮官決策作業應變參考，不僅降低消防人員風險，同時強化救災安全。