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計程車司機出車竟酒駕 執業登記證遭吊扣

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方昨天起執行暑期「青春專案」，各分局規畫對夜店等場所擴大臨檢，並在周遭道路設崗執行路檢，取締青少年偏差行為，未遇不守規矩的青少年，反而發現1輛計程車懸掛的車牌歪斜，攔車酒測，發現計程車司機出車上工竟涉嫌酒駕。

高雄市警局執行青春專案，昨天凌晨動員17處分局及刑警大隊、保安大隊、交通大隊和少年隊共626名警力，同步對青少年易聚集、滋事的場所，執行「閉鎖式」擴大臨檢，首日查獲一般刑案11件，公共危險案10件、酒駕開單12件，以及勸導青少年偏差行為5件。

昨天凌晨零時40分許，高雄市警小港警分局在小港區高松路與松正路口執行路檢，發現1輛計程車直行而來，但疑見到警方的路檢哨要趕緊閃躲，警方立即上前攔車，質疑計程車司機周姓男子（63歲）螺絲沒上緊，懸掛牌照歪了一邊。

周停車一拉下窗，員警發覺他臉色潮紅，而且車內傳出酒味，問他是否喝了酒，他雖稱沒喝酒，但一酒精檢知器卻馬上亮燈。警方立即對他酒測，發現呼氣酒測值0.36毫克，馬上逮捕他。

周姓計程車司機稱他剛和朋友聚餐，因貪杯喝了一些酒。員警對計車司機喝酒出車，認為可能影響乘客安全，除了依公共危險罪嫌查辦周，並吊扣他的駕照及計程車駕駛人執業登記證，讓他無法再開計程車營業。

高雄市警局昨天凌晨動員執行「青春專案」，擴大臨檢夜店及設哨路檢。記者林保光／翻攝
高雄市警局昨天凌晨動員執行「青春專案」，擴大臨檢夜店及設哨路檢。記者林保光／翻攝
周姓計程車司機上工出車竟涉酒駕。記者林保光／翻攝
周姓計程車司機上工出車竟涉酒駕。記者林保光／翻攝
高雄市警局昨天凌晨動員執行「青春專案」，擴大臨檢夜店及設哨路檢。記者林保光／翻攝
高雄市警局昨天凌晨動員執行「青春專案」，擴大臨檢夜店及設哨路檢。記者林保光／翻攝

計程車司機 酒測

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