被騙了！詐團車手開心取走267萬元 遭逮才知真鈔才6千

高雄黃姓男子被詐騙集團假投資詐騙，今年5月中，詐團吳姓車手出面取款，黃男當時已警覺遇詐，報警後用267萬元假鈔騙出吳姓車手，吳男原以為首次出擊就輕鬆得手267萬元，結果僅6000元是真鈔，其餘都是玩具假鈔，今被檢方依詐欺罪嫌起訴。

檢警調查，吳男加入的詐騙集團，以「啟航」等假投資網站行騙，當時黃男聽信詐騙集團話術，準備將積蓄交由詐團投資，後來察覺碰到詐騙，隨即向鄰近警分局報案。

當時黃男已約好詐團付款，5月才加入詐團當車手的吳男，受上游幹部指示，今年5月22日晚間7時許與黃男約好時間取款。

吳男、黃男約好在小港區某超市碰面，黃將裝滿現金的袋子交給吳男，原以為得手267萬餘元，沒多久埋伏等候的員警馬上現身，將吳男逮捕。