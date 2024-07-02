被騙了！詐團車手開心取走267萬元 遭逮才知真鈔才6千
高雄黃姓男子被詐騙集團假投資詐騙，今年5月中，詐團吳姓車手出面取款，黃男當時已警覺遇詐，報警後用267萬元假鈔騙出吳姓車手，吳男原以為首次出擊就輕鬆得手267萬元，結果僅6000元是真鈔，其餘都是玩具假鈔，今被檢方依詐欺罪嫌起訴。
檢警調查，吳男加入的詐騙集團，以「啟航」等假投資網站行騙，當時黃男聽信詐騙集團話術，準備將積蓄交由詐團投資，後來察覺碰到詐騙，隨即向鄰近警分局報案。
當時黃男已約好詐團付款，5月才加入詐團當車手的吳男，受上游幹部指示，今年5月22日晚間7時許與黃男約好時間取款。
吳男、黃男約好在小港區某超市碰面，黃將裝滿現金的袋子交給吳男，原以為得手267萬餘元，沒多久埋伏等候的員警馬上現身，將吳男逮捕。
吳男遭逮後，才知道遭設局釣出來取款，且267萬元鈔票僅6000元是真鈔，就是為了讓吳男上當，檢方偵辦時，吳男坦承擔任車手，吳身上查獲「啟航」投資公司的收款收據及工作識別證，因事證明確，今被依詐欺罪共犯起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言