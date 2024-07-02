不只彰化！雲林、南投凌晨也斷話1小時 原因揭曉

今天凌晨，彰化、南投及雲林地區的中華電信電話市話全部不通，停話時間約半小時到1小時，連110、119也打不通。中華電信今天上午說明原因，是因為為提升客戶語音服務品質，從凌晨0時47分起，進行設備汰換更新，期間因導流訊務異常發生短暫障礙，經緊急搶修，到1時10分所有客戶的通訊都已恢復正常。

彰化縣消防局則表示，因110、119關係人民生命與財產安全，希望電信公司若有類似系統汰換等措施，應事先知會消防及警察單位，如某有斷話等情事發生，可運用自身的備援系統因應。

彰化縣消防局表示，為避免類似狀況發生，彰化縣消防局已有異地備援計畫，並獲得消防署補助2000多萬元，將在員林西區分隊地下室建立備援系統因應。今天也將與中華電信協調，希望若有類似系統汰換等措施，應事先知會消防及警察單位，並提出備援計畫。

彰化縣消防局表示，119打不通的時間，在今天零時20分到1時20分左右，約1小時，因為是深夜，平時打119的比較少，但是否因電話打不通，致生災害與生命財產損失，仍待了解。