影／周子瑜也愛！台南「包包天后」不幸過世 里長懷念20年友人哽咽流淚

台南自創手工皮件品牌獲譽「包包天后」的69歲婦人陳碧銀，她在南區住處昨失火，不幸過世。金華里長柯崑城今天到陳宅前說，陳碧銀是他認識近20年好友，她手工設計、製作包包很有創意，和鄰居相處和睦，發生意外令人很不捨，柯里長說到傷心處，哽咽流淚。

陳碧銀早年以家庭代工起家做皮件，一度失婚又罹癌面臨倒閉，因子女協助轉型自創品牌「ＦＥＩＴＹ」，前總統蔡英文競選期間曾參訪；她也獲選南市百家好店，時任市長賴清德頒獎，之後賴還為她的書寫推薦序，兩年前周子瑜背她設計的包更讓品牌暴紅。

陳碧銀住在南區聖南街透天厝，1樓是護膚店，2樓為她品牌工作室，其餘是家人住處，昨天中午被通報起火，濃煙從高樓層竄出，她最後被發現倒臥6樓電梯內。