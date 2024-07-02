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影／台南南區5樓透天厝3樓失火 住戶不解：有拔手機充電線啊
台南市南區永吉街一棟5樓透天民宅今天上午近10點從3樓竄出火舌濃煙，消防人員接獲報案前往搶救，連忙出水滅火，火勢約10多分鐘後撲滅。王姓婦和兒女當時外出，沒有人受困，消防局說，至於起火原因待火災調查科人員鑑定查明。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午9點50分接獲報案，位於南區永吉街5樓透天民宅失火，3樓處有火煙，經屋主確認無人受困，派遣德興等分隊共計20車43人前往搶救，火勢於10點4分控制。
屋主王姓婦人和一對兒女當時外出，沒有人受傷受困。據了解，起火戶燃燒3樓房間床鋪和棉被。王的兒子說，他外出時有拔掉手機充電線，沒有在充電。 消防局說，至於起火真的原因，待火災調查科人員鑑定查明。
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