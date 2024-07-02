影／台南南區5樓透天厝3樓失火 住戶不解：有拔手機充電線啊

台南市南區永吉街一棟5樓透天民宅今天上午近10點從3樓竄出火舌濃煙，消防人員接獲報案前往搶救，連忙出水滅火，火勢約10多分鐘後撲滅。王姓婦和兒女當時外出，沒有人受困，消防局說，至於起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午9點50分接獲報案，位於南區永吉街5樓透天民宅失火，3樓處有火煙，經屋主確認無人受困，派遣德興等分隊共計20車43人前往搶救，火勢於10點4分控制。