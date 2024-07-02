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彰化區凌晨一度斷線無法報案 警消中華電信討論備援

中央社／ 彰化2日電

中華電信彰化地區機房今天凌晨斷線，無法打110及119；彰縣消防局指出，勤務指揮中心第一時間發現系統異常，約1小時後恢復正常，消防局下午會與中華電信討論備援對策。

有網友凌晨在臉書（Facebook）貼文指出，彰化縣內電話都斷線了，無法撥通，連110或119報案電話也打不通，有時候就算接通，也沒有聲音，斷線時間從零時到1時左右，斷訊時間約為1個小時。

彰化縣消防局救災指揮科長劉錫垣接受中央社記者電訪時說明，勤務中心第一時間就發現報案系統異常，消防局有備援報案系統，但都是中華電信線路，民眾不管使用哪一家門號報案，最後都是轉接到中華電信，所幸凌晨無發生重大意外；不過，有此前車之鑑，消防局下午會與中華電信彰化營業處人員開會，討論備援方案。

彰化縣警察局勤務中心主任顏志則說，凌晨民眾無法打電話報案，所幸斷線時間只有約30分鐘，不過防範於未然，警局也會與中華電信討論因應方案。

警察

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