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119、110都不通！彰化凌晨斷話約1小時 中華電信稍後說明

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

今天凌晨，因中華電信機房當機，彰化地區的中華電信電話全部不通，停話時間約半小時到一小時，很多夜貓子在哀鳴，連110、119也打不通，但縣警局及消防局都表示，尚未接獲因打不通緊急電話致生權益受損的反映。至於電話打不通原因及受災程度，中華電話表示，今天上午10點由總公司書面回應。

彰化縣消防局表示，119打不通的時間，在今天零時20分到1時20分左右，約一小時，因為是深夜，平時打119的比較少，但是否因電話打不通，致生災害與生命財產損失，仍待了解。

彰化縣警察局表示，不只是110、119，連一般行動電話及市話也打不通，時間大概在零時16分，約在一時以後，才陸續恢復，這段電話打不通的時間裡，事後未接獲民眾反映造成權益受損。

很多民眾打不通電話，以為是自己電話或手機有問題，後來從網路上得知，很多人也是打不通電話；彰化縣消防局與縣警察局也都表示，「聽說」是中華電信機房當機，而且受影響的還不只是彰化地區，但實際原因仍然不明。

中華電信疑因機房當機，造成彰化地區的電話今天凌晨打不通，連119都打不通。示意圖／本報資料照片
中華電信疑因機房當機，造成彰化地區的電話今天凌晨打不通，連119都打不通。示意圖／本報資料照片

網路 警察

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