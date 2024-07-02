119、110都不通！彰化凌晨斷話約1小時 中華電信稍後說明
今天凌晨，因中華電信機房當機，彰化地區的中華電信電話全部不通，停話時間約半小時到一小時，很多夜貓子在哀鳴，連110、119也打不通，但縣警局及消防局都表示，尚未接獲因打不通緊急電話致生權益受損的反映。至於電話打不通原因及受災程度，中華電話表示，今天上午10點由總公司書面回應。
彰化縣消防局表示，119打不通的時間，在今天零時20分到1時20分左右，約一小時，因為是深夜，平時打119的比較少，但是否因電話打不通，致生災害與生命財產損失，仍待了解。
彰化縣警察局表示，不只是110、119，連一般行動電話及市話也打不通，時間大概在零時16分，約在一時以後，才陸續恢復，這段電話打不通的時間裡，事後未接獲民眾反映造成權益受損。
很多民眾打不通電話，以為是自己電話或手機有問題，後來從網路上得知，很多人也是打不通電話；彰化縣消防局與縣警察局也都表示，「聽說」是中華電信機房當機，而且受影響的還不只是彰化地區，但實際原因仍然不明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言