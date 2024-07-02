深夜釣鱸鰻遇水位暴漲 彰化4釣客受困大肚溪沙洲被救起
兩家4口人，昨晚到彰化市大肚溪釣鱸鰻時，因水位高漲，滾滾濁流湍急受困河道中的沙洲，彰化縣消防局獲報案，出動橡皮艇即刻救援，順利將他們接上橡皮艇，安全護送上岸已是今天凌晨0時30分。
彰化縣消防局是在昨晚10時34分接獲報案，稱有3男1女受困在彰化市聖安路和河濱路附近的大肚溪沙洲上，出動各式消防車7輛、救護車1輛、救生艇2艘、無人機1架，消防人員18人趕往現場。
在場指揮的消防局第一大隊副大隊長吳哲佑率，經連繫他們表示因水位變高無法返回岸上，在確認他們的位置後，立即動用橡皮艇前往救援。
吳哲佑說，橡皮艇冒著湍流至沙洲附近，在11時54分順利將4人救上橡皮艇，因水流湍急，船艇開至下游培英駕訓班附近安全上岸，4人均未受傷，卻也一臉驚恐。
消防人員初步了解，受困的是兩家四人，一名年齡最大的是70多歲女性，最小的是13歲男童。他們是昨晚6點左右到大肚溪釣鱸鰻，當時水淺可徒步跨越溪流至沙洲垂釣，沒想到晚間10點多，要返回岸上時，發現水流變大，無法回到岸上，只好打119報案求援。
據了解，他們的魚簍裡疑有鱸鰻，一般民間說法，野生鱸鰻很補，市場行情不錯，他們才會在夜裡才會冒著湍流前往釣鱸鰻。
但消防局提醒，近來強降雨不斷，尤其山區常有暴雨，洪流往往很快就會沖往下游，水位突然暴漲，呼籲民眾如非必要，不要到溪流從事水上活動，尤其是夜間會增加更多變數，不可不慎。
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