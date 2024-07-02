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影／男遭債主刀刺大量出血女友嚇跑 三重警拿取締工具救人
新北市三重區今天凌晨有1名38歲男子，自稱談判債務糾紛破局，遭人用利刃刺殺，員警趕抵發現他大腿大量出血，情急之下先以手邊的警用藍牙印表機背帶加壓止血，再交救護車送醫。警方稍後迅速逮捕2名嫌犯，還有1人在逃。
警方凌晨1時31分獲報三重區仁愛街600巷有人持械打架，快打警力趕抵時，僅剩吳姓男子在場，左大腿刀傷大量出血。員警手邊缺乏急救材料，緊急應變拿出平常取締交通違規開單用的藍芽列表機，用背帶捆綁大腿上緣加壓止血，再交由稍後趕到的救護車送醫急診，暫無生命危險。
吳男供稱因債務糾紛與債主相約，帶著31歲女友一起到場，他因協商破局慘遭3名男子分持刀棍圍毆攻擊，導致大腿被利刃刺傷大量出血，女友受到驚嚇直接跑掉。
警方調閱監視器鎖定嫌犯共乘黑色自用車逃逸，只花3小時便將37歲黃姓主嫌、30歲林姓男子追緝到案，警詢後將依妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時持續追查另1名在逃嫌犯。
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