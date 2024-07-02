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影／貨車闖紅燈 女子走斑馬線過馬路被撞到上顎骨折送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天深夜發生小貨車闖紅燈，撞上走斑馬線過馬路行人的車禍，1名37歲女子慘被撞到頭部挫傷、上顎骨折，由救護車送醫，沒有生命危險。警方呼籲行人過馬路絕對不能只看燈號，一定要注意路上車輛動態。

這起事故是因為22歲徐姓男子駕駛小貨車，昨晚11時06分沿淡水河堤防邊的環河北路往蘆洲方向行駛，經過吉祥街口時，自稱夜深路燈昏暗一時恍神，沒察覺前方號誌已是紅燈，未停車直接闖過。

而吉祥街尾只有斑馬線橫越堤防邊道路環河北路，並在種有植栽樹木的中央分隔島開了1個缺口供行人穿越，並無車道供車輛通行，設計是為了方便住宅區居民穿越馬路到河濱公園休閒活動。

以至於當行人從分隔島樹木植栽走出時，環河北路上的行駛車輛若未依循交通號誌管制，視線容易被樹木遮蔽。小貨車因闖紅燈撞上走斑馬線過馬路的女性行人，慘摔致頭部挫傷、上顎骨折，意識清醒由救護車送醫。

三重警分局獲報派員到場管制疏導交通、拖吊排除事故車輛，同時依規定測繪記錄，調查釐清肇事原因。警方並呼籲行人過馬路絕對不能只看燈號，即便自己是綠燈也一定要注意路上車輛動態，萬一遇到違規闖紅燈的車，才能及時閃避確保自身安全。

新北市三重區環河北路，昨天深夜發生小貨車闖紅燈，撞上走斑馬線過馬路行人的車禍，1名37歲女子慘被撞到頭部挫傷、上顎骨折，由救護車送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區環河北路，昨天深夜發生小貨車闖紅燈，撞上走斑馬線過馬路行人的車禍，1名37歲女子慘被撞到頭部挫傷、上顎骨折，由救護車送醫。記者林昭彰／翻攝

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