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換新床墊夜夢驚醒藏玄機！垃圾場找回舊床墊她才得安眠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣二崙鄉80歲洪姓婦人，多個月辛苦打零工賺的流汗錢，一直藏在破舊的床墊內，家人一片孝心日前為她換了新床墊，好讓老人家安心睡覺，沒想到洪婦夜夢驚醒，一心急著要找回舊床墊，原以為她認床，後來她才說出床墊藏有3萬多元私房錢，昨天在警方協助下趕赴垃圾山，幸運找到床墊現金原封不動，老人家破涕為笑，喜出望外。

二崙鄉洪姓婦人長期幫忙務農打零工，賺取微薄生活費，每塊錢都是她流汗所賺的辛苦錢，平日節儉捨不得花，連一張睡了很多年的椰子床墊，也捨不得更換，家心擔心她一把老骨頭，因破舊床墊睡出毛病來，一片孝心，日前為她買了一張新床墊。

老人家感念家人孝心，一時忘記原有破舊的老床墊藏有她3萬多元的辛苦錢，前天夜裡突然夢中驚醒，滿心著急，想起藏在床墊的私房錢忘了取出，她愁容滿面難再入眠，家人原以為他認床，捨不得睡了多年的舊床，後來老人家才說出錢藏床墊夾層內，已被垃圾車運走了。

洪婦向當地派出所求援，警員鍾坤霖昨天聯繫清潔隊協助，在堆積如山的垃圾堆山，終能找到疑似老人家的床墊，警員陪同前往指認，並從床墊裡找出一只皮夾，打開一看3萬多元原封不動，失而復得，老人家喜出望外，愁容全消，想送警員紅包感謝，鍾員婉拒並為老人家找回辛苦錢感到高興，也提醒阿嬤錢要收好。老人家連番道謝，笑著說「這樣我就可安心睡覺了」。

清潔隊員在堆積如山的垃圾堆裡終於找到舊床墊，讓阿嬤所藏的私房錢失而復得。記者蔡維斌／翻攝
清潔隊員在堆積如山的垃圾堆裡終於找到舊床墊，讓阿嬤所藏的私房錢失而復得。記者蔡維斌／翻攝
阿嬤感謝警察熱熱心協助讓她找回藏在床墊內的私房錢。記者蔡維斌／攝影
阿嬤感謝警察熱熱心協助讓她找回藏在床墊內的私房錢。記者蔡維斌／攝影
清潔隊員在堆積如山的垃圾堆裡終於找到舊床墊，錢包內3萬多元原封不動，讓阿嬤所藏的私房錢失而復得。記者蔡維斌／翻攝
清潔隊員在堆積如山的垃圾堆裡終於找到舊床墊，錢包內3萬多元原封不動，讓阿嬤所藏的私房錢失而復得。記者蔡維斌／翻攝

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