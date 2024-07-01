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台南6樓透天大火…婦人電梯間身亡 起火點位於4樓西側房間

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區聖南街1棟6樓透天民宅今天中午失火，屋內有3人分別逃出及獲救，受傷送醫。消防人員滅火後，下午近1點在6樓電梯間找到69歲陳姓婦人，但已氣絕身亡。消防局火調科人員下午勘驗火場，研判4樓西側的房間應是起火點，該處有放置蚊香之類物品；至於確切起火原因，仍須進一步調查與訊問屋內相關人員才能做判斷。

據了解，這棟失火的透天民宅，1、2樓是做美容工作坊與皮件工廠，3至5樓是死者陳婦1家人的住家，6樓佛堂是加蓋鐵皮屋。

消防人車到場時，失火宅已有陳姓男子（33歲）從1樓逃出；雲梯車升到4樓位置，救出1名趴在窗口待救的蒲姓女子（35歲），另名也在4樓的陳姓男子（46歲）則被上樓搜救的消防員帶下樓，2男1女意識清楚，都有燒燙傷情形被救護車送醫治療。

消防人員控制火勢後，入內逐層搜尋疑受困的69歲陳姓婦人，但從1樓到6樓室內位置都未發現，消防員再詢問陳家人後針對各樓電梯間做搜尋，最後在6樓電梯間找到倒臥的陳婦，確認氣絕身亡後未再送醫。警方今天將報請檢察相驗遺體查明死因。

台南市南區聖南街1棟6樓透天民宅今天中午失火，造成69歲陳姓老婦人死亡。記者黃宣翰／攝影
台南市南區聖南街1棟6樓透天民宅今天中午失火，造成69歲陳姓老婦人死亡。記者黃宣翰／攝影

台南 消防員 火災 電梯

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