台南6樓透天大火…婦人電梯間身亡 起火點位於4樓西側房間

台南市南區聖南街1棟6樓透天民宅今天中午失火，屋內有3人分別逃出及獲救，受傷送醫。消防人員滅火後，下午近1點在6樓電梯間找到69歲陳姓婦人，但已氣絕身亡。消防局火調科人員下午勘驗火場，研判4樓西側的房間應是起火點，該處有放置蚊香之類物品；至於確切起火原因，仍須進一步調查與訊問屋內相關人員才能做判斷。

據了解，這棟失火的透天民宅，1、2樓是做美容工作坊與皮件工廠，3至5樓是死者陳婦1家人的住家，6樓佛堂是加蓋鐵皮屋。

消防人車到場時，失火宅已有陳姓男子（33歲）從1樓逃出；雲梯車升到4樓位置，救出1名趴在窗口待救的蒲姓女子（35歲），另名也在4樓的陳姓男子（46歲）則被上樓搜救的消防員帶下樓，2男1女意識清楚，都有燒燙傷情形被救護車送醫治療。