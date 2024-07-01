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討債認錯？14人當街鬥毆砸車 汐止警對空鳴槍壓制逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區昨天凌晨發生聚眾鬥毆案。雙方人馬共14人在大同路與汐萬路口大打出手，並當街砸毀對方車輛擋風玻璃，還在街頭追打圍毆。汐止警方獲報派遣線上快打警力及偵查隊10餘人迅速到場，警方見雙方氣焰囂張，當機立斷對空鳴槍喝止衝突，並將現場14人全數逮捕帶回警局。詢後依妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，事件起因是一方追討債務時，毆打19歲謝姓男子，謝男友人21歲吳姓女子得知後帶著許男、林男、受傷的謝男及陳男等人，持棍棒前往汐止區大同路與汐萬路口砸毀對方車輛的擋風玻璃及鈑金，並當街追打認錯人的一方，雙方14人就在街頭爆發衝突大打出手。

汐止警方獲報派遣線上快打警力趕抵，逮捕還留在現場的9人，而被追打的一方在逃的5人也陸續被警方循線查緝到案。警方調查發現雙方疑因債務糾紛認錯人引發衝突，詢後將14人依妨害秩序罪嫌函送，確切衝突原因仍待深入調查。

汐止警方迅速趕抵現場制止衝突。記者黃子騰／翻攝
汐止警方迅速趕抵現場制止衝突。記者黃子騰／翻攝
雙方在街頭發生鬥毆。記者黃子騰／翻攝
雙方在街頭發生鬥毆。記者黃子騰／翻攝

債務 汐止 警察

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