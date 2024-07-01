三重婦獨在神壇2樓家中 打開房門赫見陌生男自取鑰匙闖入
新北市三重區1名52歲婦人今天上午獨自在家，聽見房間外有動靜，開門赫見1個陌生男人站在眼前，她趕緊把人趕出屋外，回過神才想到報案。警方以車追人迅速找到44歲劉姓男子，依侵入住宅罪嫌移送法辦。
案發地點在三重區三和路三段某巷內，屋主在公寓1樓開設神壇，對外開放自由進出參拜，自己則與家人住在2樓，從神壇內梯出入，梯口有1扇木門，他說平日習慣把住家鑰匙放在1樓神壇櫃子上。
神壇監視器拍到，今天上午8時許，2名男子共乘機車前往，先在門口點香再入內，接著劉男熟練地拿起通往2樓的梯口鑰匙開門上樓，僅約1分鐘後，女主人便與劉男一起下樓，3個人在神壇門口交談約5分鐘，2名男子騎機車離開。
當時屋主外出上班，只有妻子獨自在家。女主人說她飽受驚嚇，回過神才想到通知丈夫報警，因無財物損失提告侵入住宅。警方根據監視器影像以車追人，5小時內通知劉男到案。
劉男供稱以前就來過神壇，看過有人拿鑰匙打開樓梯口的門，因此知道鑰匙放在那裡。他上樓之後遇到女主人，稱要找1個綽號叫「阿昌」的人，被斥責根本無此人、即便找人也不該偷偷摸摸拿鑰匙開門闖入。劉男於警詢後被依侵入住宅罪嫌移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言