三重婦獨在神壇2樓家中 打開房門赫見陌生男自取鑰匙闖入

新北市三重區1名52歲婦人今天上午獨自在家，聽見房間外有動靜，開門赫見1個陌生男人站在眼前，她趕緊把人趕出屋外，回過神才想到報案。警方以車追人迅速找到44歲劉姓男子，依侵入住宅罪嫌移送法辦。

案發地點在三重區三和路三段某巷內，屋主在公寓1樓開設神壇，對外開放自由進出參拜，自己則與家人住在2樓，從神壇內梯出入，梯口有1扇木門，他說平日習慣把住家鑰匙放在1樓神壇櫃子上。

神壇監視器拍到，今天上午8時許，2名男子共乘機車前往，先在門口點香再入內，接著劉男熟練地拿起通往2樓的梯口鑰匙開門上樓，僅約1分鐘後，女主人便與劉男一起下樓，3個人在神壇門口交談約5分鐘，2名男子騎機車離開。

當時屋主外出上班，只有妻子獨自在家。女主人說她飽受驚嚇，回過神才想到通知丈夫報警，因無財物損失提告侵入住宅。警方根據監視器影像以車追人，5小時內通知劉男到案。