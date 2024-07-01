快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

三重婦獨在神壇2樓家中 打開房門赫見陌生男自取鑰匙闖入

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名52歲婦人今天上午獨自在家，聽見房間外有動靜，開門赫見1個陌生男人站在眼前，她趕緊把人趕出屋外，回過神才想到報案。警方以車追人迅速找到44歲劉姓男子，依侵入住宅罪嫌移送法辦。

案發地點在三重區三和路三段某巷內，屋主在公寓1樓開設神壇，對外開放自由進出參拜，自己則與家人住在2樓，從神壇內梯出入，梯口有1扇木門，他說平日習慣把住家鑰匙放在1樓神壇櫃子上。

神壇監視器拍到，今天上午8時許，2名男子共乘機車前往，先在門口點香再入內，接著劉男熟練地拿起通往2樓的梯口鑰匙開門上樓，僅約1分鐘後，女主人便與劉男一起下樓，3個人在神壇門口交談約5分鐘，2名男子騎機車離開。

當時屋主外出上班，只有妻子獨自在家。女主人說她飽受驚嚇，回過神才想到通知丈夫報警，因無財物損失提告侵入住宅。警方根據監視器影像以車追人，5小時內通知劉男到案。

劉男供稱以前就來過神壇，看過有人拿鑰匙打開樓梯口的門，因此知道鑰匙放在那裡。他上樓之後遇到女主人，稱要找1個綽號叫「阿昌」的人，被斥責根本無此人、即便找人也不該偷偷摸摸拿鑰匙開門闖入。劉男於警詢後被依侵入住宅罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三重今天上午發生侵入住宅案，婦人獨自在家赫見遭陌生男人闖進，驚嚇之餘連忙把人趕出門。圖／翻攝臉書爆料公社二社
三重今天上午發生侵入住宅案，婦人獨自在家赫見遭陌生男人闖進，驚嚇之餘連忙把人趕出門。圖／翻攝臉書爆料公社二社
三重今天上午發生侵入住宅案，監視器拍到劉姓男子熟練地拿鑰匙開門，闖入2樓住宅。圖／翻攝臉書爆料公社二社
三重今天上午發生侵入住宅案，監視器拍到劉姓男子熟練地拿鑰匙開門，闖入2樓住宅。圖／翻攝臉書爆料公社二社
三重今天上午發生侵入住宅案，警方獲報後以車追人，５小時內循線查獲劉姓嫌犯。記者林昭彰／翻攝
三重今天上午發生侵入住宅案，警方獲報後以車追人，５小時內循線查獲劉姓嫌犯。記者林昭彰／翻攝

監視器 鑰匙

延伸閱讀

吃麻辣燙鑰匙順手放...機車被偷 南警逮獲騎到公園睡覺的小偷

大都會299路公車司機忘拔鑰匙竟遭偷開 業者：違失會處分

影／大都會司機尿急如廁未拔鑰匙 公車竟遭中年婦開走2公里遠

影／通緝犯神壇前遇捕釀衝突 高雄警方開槍抓人

相關新聞

影／手抓落跑移工 女網友歪樓驚呼「男警好帥！想搬去中壢」

桃園市中壢分局防治組及中壢派出所員警昨天下午查緝失聯移工專案勤務，傍晚在「桃園西門町」之稱的中壢中平商圈附近，發現28歲...

高雄女逛街「包包燒成火球」尖叫甩開 竟是行動電源惹禍

高雄市一名女子今天下午1時許走在高捷高雄車站地下2樓商店街通道，突然包包冒白煙隨後起火，女子尖叫將包包甩開，包內物品散落...

三重婦獨在神壇2樓家中 打開房門赫見陌生男自取鑰匙闖入

新北市三重區1名52歲婦人今天上午獨自在家，聽見房間外有動靜，開門赫見1個陌生男人站在眼前，她趕緊把人趕出屋外，回過神才...

桃園市區翹孤輪17歲無照少年慘了 恐吃6萬罰單

許多青少年喜歡追求刺激，改裝汽機車「甩尾燒胎」或「翹孤輪」耍帥炫技，除了違反道路交通管理處罰條例處罰鍰及吊扣牌照半年，嚴...

房產大亨遭「假謝金河」投資詐騙1.7億 認識本人仍上當

詐騙集團假冒財訊傳媒董事長謝金河傳LINE訊息，誘使從事房產生意李姓老翁投資股票，李認識謝本人而信以為真，被騙1.7億元...

花蓮七星潭驚傳男子落海命危 岸巡緊急救援送醫

花蓮七星潭今天有一名男子落海溺水，下午1時許，岸巡人員在巡查時發現，呼喊都沒有反應，緊急將人拉起送醫搶救，目前命危。海巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。