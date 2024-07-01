桃園市區翹孤輪17歲無照少年慘了 恐吃6萬罰單

許多青少年喜歡追求刺激，改裝汽機車「甩尾燒胎」或「翹孤輪」耍帥炫技，除了違反道路交通管理處罰條例處罰鍰及吊扣牌照半年，嚴重可能觸犯刑法公共危險罪。近日桃園警方接到民眾檢舉，一名17歲張姓少年無照騎著友人的機車，光天化日下在市區道路上「翹孤輪」，警方將少年及車主通知到案，確定違規屬實，最高可開罰6萬元並扣照。

桃園分局近期接獲民眾以手機錄影及拍照檢舉，一輛普通重型機車竟在桃園區向陽公園附近道路上，以前輪騰空而僅以後輪著地，俗稱翹孤輪的方式行駛，附近人車密集，引發路人不滿將畫面拍下檢舉。

事後警方詳細比對調查，通知一名車主及17歲無照騎車少年前來說明，查證違規屬實，依道路交通管理處罰條例第43條危險駕車開罰，最高處6000至36000，另外再依同法21條無照駕駛，最高罰6000到24000元。

7月1日至8月31日為暑期青春專案，桃園分局於6月28至30日連續三天晚間舉行雷霆除暴專案，擴大臨檢結合酒駕及防制危駕勤務，針對青少年易聚集逗留場所實施高強度臨檢，針對青少年吸毒、販毒，或遭利用成為詐欺車手，警方將列為查緝重點，後續加強相關勤務作為。