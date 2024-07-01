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房產大亨遭「假謝金河」投資詐騙1.7億 認識本人仍上當

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒財訊傳媒董事長謝金河傳LINE訊息，誘使從事房產生意李姓老翁投資股票，李認識謝本人而信以為真，被騙1.7億元，警方陸續查獲車手頭馮姓男子等12人，依詐欺等罪嫌移送。

警方調查，72歲李姓老翁在餐敘場合認識謝金河，去年12月收到自稱謝金河的LINE訊息，對方介紹投資股票，要求加入LINE投資群組及下載投資APP，他依指示匯款12次、面交9次共1.7億元，無法出金發覺受騙，今年5月13日向台北市信義警分局福德街派出所報案。

警方追查，面交地點遍及台北市，當月至上月拘提、逮捕車手頭25歲馮姓男子及車手、把風手共12人，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺、偽造文書等罪嫌移送。

詐騙集團假冒財訊傳媒董事長謝金河傳LINE訊息，誘使從事房產生意李姓老翁投資股票，騙走1.7億元，警方陸續查獲車手頭馮姓男子等12人移送。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒財訊傳媒董事長謝金河傳LINE訊息，誘使從事房產生意李姓老翁投資股票，騙走1.7億元，警方陸續查獲車手頭馮姓男子等12人移送。記者李奕昕／翻攝

詐騙 謝金河 車手

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