房產大亨遭「假謝金河」投資詐騙1.7億 認識本人仍上當

詐騙集團假冒財訊傳媒董事長謝金河傳LINE訊息，誘使從事房產生意李姓老翁投資股票，李認識謝本人而信以為真，被騙1.7億元，警方陸續查獲車手頭馮姓男子等12人，依詐欺等罪嫌移送。

警方調查，72歲李姓老翁在餐敘場合認識謝金河，去年12月收到自稱謝金河的LINE訊息，對方介紹投資股票，要求加入LINE投資群組及下載投資APP，他依指示匯款12次、面交9次共1.7億元，無法出金發覺受騙，今年5月13日向台北市信義警分局福德街派出所報案。