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影／抓落跑移工 網歪樓驚呼警好帥！想搬去中壢

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢分局防治組及中壢派出所員警昨天下午查緝失聯移工專案勤務，傍晚在「桃園西門町」之稱的中壢中平商圈附近，發現28歲阮姓失聯移工，阮男見警察企圖逃逸，仍被員警查獲，網友PO網，未料焦點都放在抓人的男警，女網友留言「好帥！」「突然想搬去中壢 」。

這起員警查緝逃逸移工案，網友錄下員警抓捕移工過程，有網友發文詢問「人為什麼被抓走？」，但在側錄畫面中，卻有人不斷驚呼：「好帥！」 ，網友瞬間歪樓，紛紛留言說，「警察超帥，鼻子挺到可以溜滑梯」、「要怎樣才能被他抓」、「現在什麼原因被抓不重要，男警IG最重要」、「重點是那個警察有點帥…」、「想被警察逮捕」。

中壢分局今天主動曝光這名陽光帥警身分，他是中壢派出所29歲警員潘張玉辰，泰雅族原住民、警專37期，畢業後派任中壢所服務，從警4年，平時工作表現十分認真，桃園歷史建築中壢警察日式宿舍群「壢景町」，今年4月開館時，潘張玉辰還當起「麻豆」，拍海報分享從警動機、印象深刻的案件及下班後休閒活動，讓民眾更能理解警察工作項目、社會意義與價值。潘警這回再受關注，中壢派出所說，潘目前已有穩定交往對象。

中壢警方表示，警方昨天傍晚在中平路發現失聯移工28歲阮男時，阮男發現轉身逃逸，最後仍被潘張玉辰等員警緝獲，阮男逃逸至今失聯2年半，警方訊後將阮男移請桃園專勤隊辦理收容及遣返。

中壢分局抓捕失聯逃逸移工，網友焦點都放在抓人的中壢所男警潘張玉辰，直呼好帥！。圖／警方翻攝提供
中壢分局抓捕失聯逃逸移工，網友焦點都放在抓人的中壢所男警潘張玉辰，直呼好帥！。圖／警方翻攝提供
中壢分局抓捕失聯逃逸移工，網友焦點都放在抓人的中壢所男警潘張玉辰，直呼好帥！。圖／警方提供
中壢分局抓捕失聯逃逸移工，網友焦點都放在抓人的中壢所男警潘張玉辰，直呼好帥！。圖／警方提供
中壢分局抓捕失聯逃逸移工，網友焦點都放在抓人的中壢所男警潘張玉辰，直呼好帥！。圖／警方翻攝提供
中壢分局抓捕失聯逃逸移工，網友焦點都放在抓人的中壢所男警潘張玉辰，直呼好帥！。圖／警方翻攝提供

移工 警察

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