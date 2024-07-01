香港學生妹遊台…大學面試前一天學生證丟了 中市警追公車尋回
香港籍黃姓女學生日前來台旅行，在台中搭公車時遺失錢包，到警局報案求助，憂心隔天要參加大學面試，沒有學生證恐無法參加，在警方協助下尋回，讓她大讚台灣警方執行效率。
台中市政府警察局第一分局今天發布新聞稿表示，繼中派出所6月17日下午3時多，突然有2名香港籍遊客跑進派出報案，稱有東西掉在公車上，裡面有重要的學生證。
18歲香港籍黃姓女學生向警方表示，她在學校考完試後，與友人一同至台灣旅行，放鬆一下考試的緊張心情，當天他們搭乘台中市區公車300號，至台中火車站準備走路至中山路吃冰，結帳時突然發現自己隨身的錢包遺失，裡面有學生證、港幣等物品。
黃女說，她隔天要參加大學面試，如果學生證遺失恐無法參加面試，因此至派出所尋求協助。繼中所警員謝孜侑、李昱融得知後，立即調閱相關監視器影像，並協助聯繫公車客服尋找案發公車上的遺失物品。
經公車業者客服回覆，黃女當時所搭乘的300號公車，將再次回到東協廣場公車站，員警隨即帶著2名遊客，追至公車站牌等待公車靠站，最後在員警及公車人員的協助下，成功尋回黃女的遺失物。2人大讚台灣警方的執行效率，除向警方致謝，並約定下次再來台旅遊。
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