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高雄女逛街「包包燒成火球」尖叫甩開 竟是行動電源惹禍
高雄市一名女子今天下午1時許走在高捷高雄車站地下2樓商店街通道，突然包包冒白煙隨後起火，女子尖叫將包包甩開，包內物品散落一地，引發路過旅客側目駐足；高捷和保全人員趨前了解，才知原來是行動電源起火造成，所幸驚險意外過程無人受傷。
高捷指出，這名女性旅客發現自身攜帶的提袋有燒焦味及冒煙狀況，後確認是行動電源故障所致，火速將包包扔至地板，現場飄散些許煙味；清潔人員發現後立即通知站長前往查看處理，保全也抵達現場。
經高捷人員確認現場並無造成人員受傷及設備損壞，只是虛驚一場。高捷表示，經查此事件未造成設備損壞；呼籲乘客若攜帶行動電源或電器類產品搭車，應注意相關電源管理，以維護自己跟其他乘客安全。
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