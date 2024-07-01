高雄女逛街「包包燒成火球」尖叫甩開 竟是行動電源惹禍

高雄市一名女子今天下午1時許走在高捷高雄車站地下2樓商店街通道，突然包包冒白煙隨後起火，女子尖叫將包包甩開，包內物品散落一地，引發路過旅客側目駐足；高捷和保全人員趨前了解，才知原來是行動電源起火造成，所幸驚險意外過程無人受傷。

高捷指出，這名女性旅客發現自身攜帶的提袋有燒焦味及冒煙狀況，後確認是行動電源故障所致，火速將包包扔至地板，現場飄散些許煙味；清潔人員發現後立即通知站長前往查看處理，保全也抵達現場。