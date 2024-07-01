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高雄百歲榮民家中成白骨女兒遭安置 身後事他一手包

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名婦人和百歲榮民父親同住屋簷下，去年11月堅拒防疫人員進屋噴藥防治登革熱，被開罰6萬元也不予理會；區公所、退輔會、檢警輪番調查，今年4月22日破門後，赫見老榮民已成白骨，因婦人精神不穩，仍被安置醫院，父親後事無人聞問，禮儀業者陳紀孝獲悉後，免費包辦，讓老榮民有尊嚴的走完人生最後一程，榮服處今頒感謝狀表揚陳的善行。

101歲老榮民，是退輔會列冊的關懷對象，去年至今年4月間，曾多次訪視老榮民位於高雄市的住家，但均被其61歲的女兒阻攔；不僅如此，去年11月，老榮民女兒拒絕防疫人員進屋噴灑登革熱藥劑，被開罰6萬元也不予理會。區公所和警方訪查鄰居，有鄰居說已約2年未見到老爺爺。

警方數度造訪，老榮民女兒曾編造父親住安養院、去中國旅遊、死在中國等理由，但警方查核安養機構、入出境紀錄均無老榮民資料，加上女兒拿不出父親死亡證明，檢警因此懷疑老榮民恐已不在人世，今年4月22日破門搜索，才驚見老翁已成一具白骨。

由於老榮民女兒精神狀況不穩，事發後，被安置在醫院，檢警相驗後，確切死因仍待法醫鑑定，但發出相驗屍體證明書後，老榮民後事無人處理。

眷村二代、經營禮儀公司的業者陳紀孝獲悉此事後，主動聯繫榮民服務處，願無償提供專業服務，替老榮民處理後事，讓老榮民靈魂得到安息；事情功德圓滿後，榮服處今特頒感謝狀表揚陳紀孝的善行。

眷村二代、經營禮儀公司的業者陳紀孝，無償協助處理百歲老榮民的身後事，榮服處今特頒感謝狀表揚陳的善行。記者石秀華／翻攝
眷村二代、經營禮儀公司的業者陳紀孝，無償協助處理百歲老榮民的身後事，榮服處今特頒感謝狀表揚陳的善行。記者石秀華／翻攝
眷村二代、經營禮儀公司的業者陳紀孝，無償協助處理百歲老榮民的身後事，榮服處今特頒感謝狀表揚陳的善行。記者石秀華／翻攝
眷村二代、經營禮儀公司的業者陳紀孝，無償協助處理百歲老榮民的身後事，榮服處今特頒感謝狀表揚陳的善行。記者石秀華／翻攝

榮民 鄰居

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